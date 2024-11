Liberoquotidiano.it - Mattarella: "I Comuni sono la base della democrazia italiana, la prima linea delle istituzioni della Repubblica"

Torino, 20 nov. (Adnkronos) - "Ladei, la più vicina ai cittadini, è la radice basilaredel nostro Paese. Costituisce la. Averne cura, farla crescere nella partecipazione, dare prova di un esercizio dei poteri efficace, rispettosolibertà del confronto, è condizione di salute per l'Italia". Lo ha affermato il Presidente, Sergio, nel suo intervento all'assemblea annuale dell'Anci in corso a Torino."È un privilegio, ancordi essere una responsabilità, rappresentare e servire la propriatà. Il ruolo dei-ha ricordato il Capo dello Stato- è cruciale, così come la loro funzione di rappresentare le atteserispettivetà, partecipando alle scelte che coinvolgono le sortirispettive popolazioni".