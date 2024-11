Lanazione.it - Mamie ha compiuto 110 anni. Dalla Pennsylvania a Prato, l’incredibile vita della signora Tei

, 21 novembre 2024 – Centodiecifesteggiati nella tranquillità di casa con i figli, i nipoti e pronipoti e con la badante con la quale vive da 25. E'Tei, pratese, una delle donne più longeve d'Italia. E si può dire che è anche la “nonna d'America” perché è nata a Philadelphia il 14 novembre 1914 ma registrata all'anagrafe il 17 e cresciuta con la cultura americana. In Italiarientrò nel 1926 e dovette tornare a scuola, nonostante avesse completato gli studi in America: quando l’insegnante la rimproverava perché non doveva pronunciare il nome Washington con accento americano, ma doveva dire "vasington” lei ci restava malissimo perché non capiva queste imposizioni del fascismo contro tutto quello che era riconducibile all’America. Perché il nome? Era un nome diffuso all’epoca negli Stati Uniti: lo portava anche la moglie di Eisenhower, anche se all’epoca nessuno sapeva ancora chi fosse.