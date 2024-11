Anticipazionitv.it - Ludovica Valli preoccupata per sua figlia Lola: le condizioni

, nota influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, sta vivendo giorni di grande apprensione per la salute della suapiù piccola,. La bambina, che sembra avere difficoltà alimentari, ha spintoa rivolgersi ai medici per una serie di accertamenti. Nelle sue Instagram Stories, l’influencer ha raccontato le sue paure, condividendo momenti di ansia e aggiornando i fan sullo stato di salute di. Ecco cosa ha dichiaratoe come sta affrontando questa delicata situazione.I primi segnali di malessereha condiviso con i follower i primi segnali di disagio nella piccola. “Olli è il soprannome diche le ha dato bebe comunque, credo e spero nulla di grave, è da lunedì che mi mangia poco poco, non mi sono allarmata subito ma dopo che oggi in tutto il giorno ha mangiato a malapena 50 ml sì!”, ha scritto.