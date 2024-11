Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2024 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49: L’finora occupa il secondo posto della classifica, alle spalle della Scozia, unica sicura della qualificazione alle semifinali, con sei successi e due sconfitte: gli azzurri hanno sconfitto 8-3 l’Inghilterra, 8-7 la Cechia, 6-4 l’Austria, 11-6 l’Olanda e ieri 10-7 la Scozia, 8-5 la Germania mentre hanno perso due match, 3-7 contro la Svezia e 7-10 contro la Norvegia.12.46: E’ una sorta di spareggio per le semifinali, il secondo nel giro di due giorni per la squadra azzurra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella che sono riusciti di recente a salire al primo posto del ranking internazionale e vanno a caccia della definitiva consacrazione nei grandi eventi che assegnano medaglie, siano essi Mondiali o