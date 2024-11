Lanazione.it - "Libere tutte, tutte libere", un fine settimana di teatro e solidarietà

PISTOIA Ile più in generale la parola per gettare un seme che germogli, si moltiplichi come un ‘contagio’. È attorno al 25 novembre, data assunta a Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che fioccano più che mai iniziative in materia di parità di genere, ascolto e azione. Primo di una serie di appuntamenti che qui proponiamo lo spettacolo "! Stop a qualsiasi tipo di violenza" interpretato e diretto da Claudia Fabbri e Nicola Caprini in programma domani, venerdì 22 novembre (ore 21.30) al Circolo Arci Milleluci di Casalguidi. Una serata che prevede un’ora di musica e canzoni dal vivo, letture e monologhi centrati sul tema della lotta contro la violenza nei confronti delle donne (aperitivo su prenotazione dalle 19.30 chiamando il 339.7413944).