Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 21 novembre 2024

Leggi su Lettera43.it

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee. Ieri, mercoledì 20, Milano ha chiuso ancora una volta in calo. L’ultimo indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,29% a 33.227 punti. Avvio stabile per lotra Btp e Bund a 123 punti.Le quotazioni diin tempo reale8.43 – L’Asia chiude debole, pesano conti Nvidia e le guerreBorse asiatiche deboli in chiusura con gli investitori che guardano aldell’economia globale. Sui mercati pesano le stime sul fatturato del produttore di chip Nvidia. Resta alta l’attenzione sulle tensioni geopolitiche, in modo particolare con l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. In rosso Tokyo (-0,85%). Sul mercato valutario lo yen è debole sul dollaro a 154,98, ed è invece stabile al cambio con l’euro a 163,29. A contrattazioni ancora in corso fiacche Hong Kong (-0,26%) e Mumbai (-0,56%).