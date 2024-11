Ilgiorno.it - La promessa: "Abbonamenti a prezzi scontati"

Conoscono bene i problemi dei parcheggi, in municipio. L’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà, ci mette insieme anche quelli dei mezzi pubblici. Per questo promette un pacchetto di misure già a inizio 2025. "C’è sensibilità sul tema – spiega l’assessora –. Io faccio due riflessioni. La prima è che lo spazio pubblico non può essere soggetto a logiche solo del mezzo privato. Ci deve essere un equilibrio tra mezzi privati e spazio pubblico. Il traffico va diminuito perché è un problema serio, che rende per tante ore del giorno intere tratte cittadine impercorribili e accresce l’inquinamento atmosferico". "Accanto a questo principio – continua –, c’è la piena consapevolezza che occorre sempre confrontarsi con gli elementi di realtà e di tutela sociale. Vogliamo una migliore vivibilità della città, ma non sulle spalle di chi ha redditi più bassi.