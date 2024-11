Davidemaggio.it - La polizia dà ragione a Totti: in casa c’era la babysitter

Leggi su Davidemaggio.it

Lascagiona Francesco: non ha lasciato la bambina da sola apoiché quando sono intervenuti gli agenti nell’abitazione ad aprire la porta è stata la. L’ex capitano della Roma era stato denunciato dall’ex moglie Ilary Blasi con l’accusa di abbandono del minore.E’ quanto emergerebbe dal verbale dei poliziotti, che andrebbe così ad archiviare l’inchiesta penale aperta dalla Procura della Capitale.La ricostruzione del casoIl fatto – come ricostruisce il Messaggero – è avvenuto la sera del 26 maggio dello scorso anno, quandoesce per una cena lasciando ai suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel, tutti minorenni. Proprio la più piccola (nel 2023 aveva 7 anni), al telefono con la madre a Milano, avrebbe sostenuto di essere sola. La Blasi, per accertarsi della situazione, l’avrebbe così videochiamata e, allertata, chiama i suoi genitori per andare a controllare.