Kate Middleton torna nei suoi nuovi uffici, nel castello di Windsor. E ha già richiesto alcuni cambiamenti che già la preparano al ruolo di regina

Lo aveva promesso lo scorso settembre, quando aveva annunciato il completamento delle cure anti-tumorali. E anche se per rivederla a corte dovremo aspettare ancora un po’,ta al suo lavoro quotidiano, con le charity di cui è a capo. Ma mentre si riprende fisicamente e moralmente da un anno alquanto difficile, che l’ha vista allontanarsi del tutto dagli impegni a corte per concentrarsi sulla sua salute e sulla sua famiglia, la principessa del Galles ha già fatto un passo verso il futurodie quel gesto d’affetto di Sophie di Edimburgo, simbolo di un’alleanza royal Xsi insedia a, ilvicino casaLa spiegazioneale indica una scelta fatta per comodità.