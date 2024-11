Panorama.it - Il tech europeo cresce (426 miliardi di dollari di investimenti), ma guarda agli USA per scalare

Le aziende tecnologiche in Europa stanno più che bene, ma vivono un paradosso. Il Vecchio Continente produce infatti più startup emergenti degli Stati Uniti, ma una realtà su due deve cercare finanziamenti Oltreoceano, per poterre. Dal 2015 ad oggi il settoreha raccolto 426didie in Italia gli Unicorni sono sette, da zero che erano dieci anni fa. Sono i dati di “State of European”, il rapporto del fondo di investimento Atomico basato su 41 paesi europei.La crescita di, occupazione e innovazione ha proiettato molte nazioni europee, tra cui l’Italia, in una dimensione competitiva globale. Dal 2015 ad oggi, le aziende tecnologiche europee hanno attratto 426diin, dieci volte il valore del decennio precedente.