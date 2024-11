Ilgiorno.it - Il passaporto della bellezza. Dalla Villa Reale al Duomo. Teodolinda entra nel circuito del grande turismo di città

Leggi su Ilgiorno.it

Monza diventa sempre piùturistica. Autodromo,e Parco, ma anche il Tesoro di, ile molto altro. "Dal 2014, quando è stato completato il restauroe la fine dei restauriCappella Zavattari con Expo 2015 in arrivo – ricorda l’assessore al marketing territoriale e attività produttive Carlo Abbà (nella foto) – ilè fiorito in, ampliandosi dabusiness e legato all’autodromo a un’affluenza di singoli e famiglie. A fine 2022, terminata la pandemia abbiamo ripreso, rinnovando il portale e il materiale informativo". Da gennaio 2022 i monumenti di Monza sono inseriti nel “di Monza“. Al primo accesso in uno dei luoghi gestiti dai partner di progetto (Autodromo,, Museo del, Musei Civici) i visitatori pagano la tariffa piena.