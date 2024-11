Ilgiorno.it - Il Fiuto del cane Kevin smaschera 23enne con un chilo di droga

Leggi su Ilgiorno.it

I carabinieri della Stazione di Sesto Calende, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate, da quelli della Compagnia di Busto Arsizio e con l’ausilio di, unantidel Nucleo cinofili di Casatenovo, hanno arrestato un giovane di 23 anni, di Busto Arsizio, per detenzione diai fini dello spaccio. Nell’abitazione del ventitreenne è stato rinvenuto un quantitativo difficilmente giustificabile per uso esclusivamente personale: i militari hanno infatti sequestrato 8 panetti di hashish sigillati e sottovuoto (peso complessivo di circa 1 kg), 1 barattolo di biscotti e 12 buste in cellophane, anch’esse sottovuoto, che contenevano circa mezzodi marijuana oltre a 3.000 euro in contanti, un bilancino. Il giovane resterà agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.