Gasperini | In Arabia per soldi? Presto per dirlo ma c’è stata la possibilità

Un futuro inSaudita? Possibile, ma non in questo momento. Ad affermarlo è Gian Piero, che è stato presente alla Mondadori in Duomo a Milano alla presentazione del libro “Nel mezzo del pallon di nostra vita” di Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport e amico di lunga data.“per dire se accetterei idell’Saudita come ha fatto Roberto Mancini (fresco di addio alla nazionale dopo un anno da ct a suon di milioni, ndr)” afferma, confermando però che negli scorsi anni “c’èla, ma non ero mentalmente pronto e avevo un impegno”.L’ipotesi di trasferirsi nel golfo resta però ancora viva, ad una condizione: “La convinzione di poter portare qualcosa di nuovo. Così avrebbe un senso, oltre i, e sarebbe il coronamento di una carriera”.