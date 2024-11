Fantasanremo 2025 | dalla reunion degli 883 a Elodie e Achille Lauro il toto Big

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia per l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremoè ufficialmente iniziato e il borsino del, aggiornato per l’Adnkronos, si scalda con i nomi più gettonati dai fan. Tra i preferiti per la gara troviamo: Anna Pepe con 3488 voti;con 3127 econ 2472. Tra i sogniappassionati, alimentatinostalgia anni ’90 risvegliataserie Sky ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, spicca anche il desiderio di vedere unadeli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto insieme sul palco dell’Ariston, che nelhanno già raccolto 1.370 voti. Il famoso fantasy game legato alla kermesse ha, infatti, introdotto il suo ‘festival’ attraverso l’app ufficiale, permettendo ai fan di fare le proprie previsioni cercando di indovinare chi saranno i nuovi concorrenti.