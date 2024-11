Gaeta.it - Falso racconto di aggressione: un indiano di 25 anni denunciato a Sezze

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio curioso è emerso nelle ultime settimane a, un comune in provincia di Latina, che ha catturato l’attenzione dei carabinieri e della comunità locale. Un giovane di origini indiane, di 25, avevaun’da parte di tre uomini sconosciuti, affermando di essere stato rapinato di una modesta somma di 10 euro. Tuttavia, il corso delle indagini ha rivelato una verità completamente diversa, che ha portato a una denuncia per simulazione di reato.La denuncia iniziale e i dettagli dell’eventoIl giovane aveva contattato i carabinieri locali, descrivendo in modo dettagliato l’attacco subito. Secondo il suo, era stato colpito alla testa dai malviventi e, dopo la rapina, questi si erano dileguati. La sua denuncia sembrava credibile e, alla luce dei fatti, aveva suscitato subito l’interesse dell’Arma, che ha avviato una serie di accertamenti per far luce sulla vicenda.