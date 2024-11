Biccy.it - Diletta Leotta verso la conduzione de L’Isola dei Famosi: i lavori in corso

Il ritorno de La Talpa concon tanto di sottotitolo Who Is The Mole? e l’osannato successo crossmediale si è concluso con un niente di fatto e con la reale possibilità di una chiusura anticipata per flop con le ultime tre puntate accorpate in una. (SONO NERO, NON PARLATEMI). Eppure, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la conduttrice sarebbe una delle poche cose promosse del reality, tant’è che ci sarebbero già deiinper averla alladella prossima edizione dedei.“Forse, nel naufragio del Titanic – Talpa si salva proprio la” – ha scritto Gabriele Parpiglia – “che è stata apprezzata sia dagli inserzionisti che dalla dirigenza Mediaset“. E per questo è suo il nome in pole position per ladedeidopo l’esperimento (non riuscito) di Vladimir Luxuria.