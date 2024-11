Oasport.it - Cosa cambia per l’Italia in Coppa Davis con l’eliminazione degli USA: cambia il tabellone

Leggi su Oasport.it

Gli USA si erano presentati con grandi ambizioni a Malaga e speravano di alzare al cielo ladopo diciassette anni di digiuno, ma la quotata compagine a stelle e strisce si è fermata ai quarti di finale. Gli americani sono stati eliminati dall’Australia, che ha sovvertito il pronostico della vigilia e ha firmato il grande scalpo sul cemento indoor della località spagnola.Ben Shelton si è dovuto inchinare al cospetto di Thanasi Kokkinakis al termine dell’infinito tie-break del terzo set (terminato sul 16-14): il numero 77 del ranking ATP ha stupito il numero 21 del mondo, regalando il primo vantaggio agli oceanici. Taylor Fritz ha rimediato alla situazione, giocando da vero numero 4 del circuito e regolando Alex de Minaur in due rapidi set.Il doppio di spareggio ha decide la contesa e il capitano non giocatore tenta un’azzardo poi rivelatosi sbagliato: butta nella mischia la coppia composta da Shelton e Tommy Paul, crollati per 6-4, 6-4 al cospetto di Ebden e Thompson.