Coppa Davis, Italia-Argentina 0-1: un falloso Musetti viene travolto da Cerundolo

Non inizia bene per l’il quarto di finale della Final Eight di2024 contro l’. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), Lorenzoè stato dominato da Francisco(n.30 del ranking), nella sfida tra i n.2 delle squadre.Un’affermazione chiara del sudamericano, autore di una gran partita, sullo score di 6-4 6-1 in 1 ora e 32 minuti di gioco. Prestazione negativa di, incapace di trovare delle soluzioni al tennis del suo avversario, di base più adatto a una superficie così rapida. E così spetterà a Jannik Sinner (n.1 del ranking) provare a rimettere le cose al loro posto contro Sebastian Baez, per poi arrivare al doppio decisivo.Nel primo set l’avvio è poco brillante per entrambi i giocatori al servizio. Fioccano palle break da una parte e dall’altra: il toscano va avanti 2-0, ma poi subisce il contro-break immediato.