Contrast make-up theory, il nuovo trend beauty che spopola su TikTok

Il-up, oltre a regalare un aspetto più bello e a volte pure originale e creativo, ha anche la funzione di esaltare i propri punti di forza, attenuare quelli che piacciono meno e, più in generale, valorizzare la propria pelle attraverso un uso intelligente dei cosmetici. Ciò che conta, in effetti, è il modo corretto di applicare i prodotti, creando un trucco naturale e armonioso, senzai troppo netti che rischino di creare un anti-estetico e pesante effetto maschera o un risultato disomogeneo. Proprio dall’esigenza di ottenere un-up che si sposi perfettamente alle proprie caratteristiche naturali è nato un, il-up. Questa tendenza – diventata virale su, con oltre 11,1 milioni di visualizzazioni – sta conquistando consumatrici sempre più appassionate e si basa sull’idea di mettere in risalto le proprie peculiarità grazie a un utilizzo mirato dei prodotti cosmetici.