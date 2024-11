Ilfattoquotidiano.it - Con l’isolamento in carcere cresce il rischio di tortura. L’inchiesta di Trapani lo mostra

“A volte i detenuti venivano fatti spogliare, investiti da lanci d’acqua mista a urina e praticata violenza quasi di gruppo, gratuita e inconcepibile”. Questo il racconto del procuratore dinella conferenza stampa tenuta a proposito delper le presunte torture neldella città, che ha portato undici poliziotti penitenziari agli arresti domiciliari e altri quattordici sospesi dal servizio.Lo schema si ripete, ogni volta identico seppur diverso: lain, la violenza del pubblico ufficiale verso colui che ha in custodia, vuole annientare la dignità della persona detenuta, calpestare ogni senso di umanità, affermare un’inferiorità ontologica, un disprezzo. Come accadde a Santa Maria Capua Vetere durante il lockdown del 2020, come accadde a Reggio Emilia contro un detenuto denudato e incappucciato per il quale Antigone è oggi a processo, come è accaduto ancora in tante situazioni.