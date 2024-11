Bergamonews.it - Choruslife, al via la convenzione con il Comune per i parcheggi: “Nessun accordo specifico per le partite dell’Atalanta”

Bergamo.: al via da oggi, giovedì 21 novembre, lacon il. Nella delibera pubblicata sull’albo pretorio di PalaFrizzoni non si fa riferimento ad unocon l’Atalanta, né ad una particolarededicata ai tifosi che vorrannoare nell’area ex Ote, quanto ad una tariffazione particolare che vede in essere la sola collaborazione tra l’amministrazione e la nuova Smart District.La tariffazione, che prevede 1.80 euro ogni ora per le prime 3 ore, facilita indubbiamente l’utilizzo delo anche per coloro che si recano allo Stadio per le. I posti convenzionati con ilsono circa 718 posti auto più 113 posti moto, con un’intera dotazione dipari a 1.100 stalli interrati più 47 esterni. I restanti saranno ad appannaggio delle attività presenti in Chorus life.