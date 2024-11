Inter-news.it - Chiesa-Inter? Brambati: «Dispiace non sia in Italia. Da recuperare!»

Federicosta tornando il volto del calciomercato. Al Liverpool non sta giocando praticamente mai, Massimoesprime un suo desiderio su TMW Radio. C’è l’di mezzo?SITUAZIONE – Federiconon ha mai veramente recuperato dai gravi infortuni subiti con la maglia della Juventus. Il calciatore non ha più garantito continuità e ha fatto spesso avanti e indietro dall’infermeria. Per questo motivo i bianconeri non lo hanno rinnovato e in estate lo hanno ceduto al Liverpool. Anche in Inghilterra l’esperienza dinon sta andando bene. Lo spazio è poco, gli infortuni lo stanno nuovamente tormentando senza dargli la possibilità di giocare.e il suo desiderioDESIDERIO – Già in estate si è parlato diin ottica. Con il contratto in scadenza nel 2025 c’era la possibilità di aspettare e prenderlo a parametro zero.