Catania getta la droga nel water recuperata tra i liquami Arrestato pluripregiudicato

Leggi su Dayitalianews.com

Ha escogitato un piano per sbarazzarsi dellaattraverso ilper poi recuperarla tramite un pozzo nero realizzato direttamente in casa. A scoprirlo, però, è stata la Polizia di Stato nell’ambito delle costanti attività di contrasto al fenomeno dello spaccio diin città.Ad architettare il sistema per tentare di eludere eventuali controlli è stato uncatanese di 43 anni, beccato dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di, durante un controllo del territorio, nel quartiere Picanello.Nel corso della perlustrazione della zona, l’attenzione dei poliziotti è stata richiamata da uno strano andirivieni davanti all’abitazione del noto pregiudicato. Il sospetto che, proprio in quegli attimi, si stesse svolgendo un’attività delittuosa ha spinto gli agenti ad approfondire e a procedere subito ad un controllo.