.com - Calcio Femminile / Ancona Women: Sophia Lisica in Nazionale Under 20 e candidatura ai “Grassroots Awards UEFA”

Leggi su .com

Ildorico tra le eccellenze nazionali in orbita europea. Premiato dallail lavoro e la costanza sui giovani basato su valori quali l’inclusività che hanno portato ai risultati sul campo e lo sviluppo di un settorein forte ascesa. Iniziative e progetti da parte dell’associazione sportiva guidata dalla Presidentessa Silvana Pazzagli che coinvolgono tutte le fasce d’età, 21 novembre 2024- Dal 2001 al 2024.23 anni diin rosa per uno sviluppo, iniziato da un’idea di un gruppo di ragazzi anconetani che abbraccia un progetto originario di inclusione, sostegno e anti discriminazione che ha portato ad una fabbrica di talenti e iniziative continue.Un impegno costante e senza sosta sfociato in riconoscimenti nazionali e oltre.Nel corso della puntata di ieri sera “Punto Biancorosso” su RadioTua, sono intervenuti la giocatricee mister Alessio Abram, di ritorno dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Roma per il raduno zona Centro Italia della20 LND.