Cacciari: "Illusorio credere che Trump porterà un equilibrio nel mondo, gli Usa mireranno sempre a disgregare la Russia e a espandere la Nato"

potrebbe portare a un maggiorenel? Credo che ci stiamo illudendo, come in situazioni storiche precedenti. Nella politica americana, come nelle politiche internazionali di tutti gli imperi, ci sono degli elementi di continuità di fondo che cambiano i presidenti, ma il resto non viene sostanzialmente mutato. Vedremo cosa succede. E intanto l’Europa sta ad assistere a questo confrontopiù globale tra, con dietro la Cina, e gli Usa“. Così a 5 Notizie (Radio Cusano Campus) il filosofo Massimosfata la speranza nutrita da molti sulla fine delle guerre con l’elezione di Donald, aggiungendo: “Ormai vi è una continuità di fondo nella politica americana che, al di là dei Clinton e degli Obama, punta ad un allargamentopiù netto della, a una disgregazione della Federazione Russa e a una linea strategica, quella americana, che dura dall’inizio degli anni 90 – spiega – C’è stato un momento diverso con Gorbaciov tra gli anni ’80 e gli anni ’90, perché lì gli americani dovevano trattare con Gorbaciov la riunificazione della Germania, poi anche con Eltsin e Clinton sembrava che le cose cambiassero, ma successivamente è precipitato tutto”.