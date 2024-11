Quifinanza.it - Buoni pasto, rimandato il tetto del 5% alle commissioni per i privati: ma fino a gennaio

Pericolo scampato per le società emettitrici dei, almeno. In Commissione attività produttive ha ottenuto il via libera l’emendamento di Fratelli d’Italia che mette un limite massimo del 5%sui ticket destinati ai dipendenti del privato per l’acquisto di pasti e generi alimentari. Una misura introdotta nel Dl Concorrenza con l’obiettivo di equiparare la soglia a quanto applicato suinella pubblica amministrazione, ma che aveva fatto scatenare le proteste dei gestori. Per non mettere a rischio i circa 300mila accordi di welfare sottoscritti daziende in Italia e concedere agli operatori del settore un periodo di transizione, la norma è stata approvata con alcune correzioni, che prevedono tempistiche diverse a seconda della data di emissione dei coupon.