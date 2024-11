Ilrestodelcarlino.it - Bad School sempre più su. Un anno pieno di successi

La ‘Bad’, storica squadra di mountain bike capitanata da Giorgio Righi e attiva nelle discipline di enduro e cross country, ha concluso la stagione 2024 con ottimi risultati, consolidando il suo ruolo di protagonista. Dopo undi gare intense e appassionanti, che ha visto la squadra impegnata in competizioni di alto livello come il Campionato Romagnolo, il Marche Enduro Series, la Coppa Europa, il Campionato Italiano e il circuito Cross Country ‘Mare e Collina’, Badha chiuso la stagione domenica 17 novembre con l’ultima prova, di cinque tappe, del Campionato Regionale Marche a Fossombrone. Il team durante al stagione ha schierato numerosi atleti in diverse categorie, dai giovanissimi fino alle e-bike: Alberto Amaducci, Nicola Bellagamba, Giorgia Branca, Riccardo Cetani, Manuel D’Angelo, Lorenzo Di Silvio, Alessandro Merli, Alessandro Muccioli, Damiano Pappalardo, Giacomo Picchi, Michelangelo Procucci, Nicola Selva, Viola Tabanelli e Luca Vada.