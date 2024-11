Justcalcio.com - Ange-Yoan Bonny, il 21enne “tank player” già amato da mezza Europa

2024-11-21 18:36:46 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:È la sua prima stagione in Serie A e ha appena 20 anni, ma(Aubervilliers, 2003) ha già attirato l’attenzione di tutta Italia. e di. L’attaccante francese ha ‘appena’ quattro gol con il Parma ma ha già il Napoli in trattativa con i suoi dintorni e molte altre squadre sulle loro orme.Che dire dinon è sorprendente. Gioca nella squadra più giovane dei cinque maggiori campionati e, come i suoi compagni, gioca con spensieratezza e disinvoltura. Lo aveva già fatto in Serie B lo scorso anno, con cinque gol e 10 assist. È un ‘carro armato’ alto 1,89 metri, con un fisico dominante e potente. che si diverte anche a far giocare i suoi compagni.