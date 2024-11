Liberoquotidiano.it - Altroconsumo lancia class action per problemi legati ad airbag Citroen C3 e Ds3

Roma, 21 nov. (Adnkronos) -una"nei confronti di Stellantis N.V. e Groupe Psa Italia per ottenere un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli automobilisti che hanno acquistato veicoliC3 e DS3, prodotti tra il 2009 e il 2019. Le due società non hanno messo in atto alcuna misura idonea (a partire dalla campagna di richiamo) a limitare isubiti dagli automobilisti". Lo rende noto l'associazione dei consumatori.Per questo, nel ricorso presentato al Tribunale di Torino (l'udienza è stata fissata per la fine del mese di febbraio)chiede "la liquidazione di un danno patrimoniale calcolato in 17,24 euro per ciascun giorno di ritardo nella sostituzione dell'prodotto dalla società Takata — valore corrispondente al costo medio giornaliero del noleggio di un'automobile di piccole dimensioni — ammontando così a 517,20 euro per ogni mese di mancato intervento, oltre al risarcimento per danni non patrimoniali pari a 1.