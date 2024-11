Thesocialpost.it - Accordo per la Commissione? Meno male che ha vinto l’Europa

Leggi su Thesocialpost.it

Evviva i compromessi, quelli che sanno di tarallucci e vino, ma che alportano a casa un risultato., nella notte, si è finalmente messa d’sulla nuova, mostrando quel minimo di unità che ci si aspetta da un continente che non può permettersi di presentarsi diviso di fronte a giganti come Putin o Trump. Perché diciamolo chiaramente: se ieriavesse fallito, oggi saremmo qui a contarne i pezzi.Cara Meloni, raccontala giustaGiorgia Meloni si affretta a cantare vittoria, rivendicando il successo per l’Italia con la nomina di Raffaele Fitto. Ma, cara Presidente, non ci siamo. Questa non è una vittoria per l’Italia, è una vittoria per. Anche lei, con il suo Fitto, ha dovuto giocare il gioco europeo, scegliendo un nome che di certo non rappresenta l’euroscetticismo duro e puro che tanto piace a una parte della sua base.