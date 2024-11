Sport.quotidiano.net - Virtus, c’è la capolista Fenerbahce. Banchi: "Dobbiamo resistere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due vittorie, otto sconfitte e questa sera lache fin qui ha avuto un rendimento esattamente opposto e simmetrico rispetto a quello della. La V nera affronta l’impegno odierno (ore 20,30 diretta Sky) con lo spirito di chi intende regalare una gioia importante ai tifosi sapendo che un successo darebbe un colore diverso all’attuale esperienza in Eurolega. Non si può andare oltre nelle intenzioni perché i play-in sono distanti anni luce a togliere pressione a un gruppo che spesso davanti alle difficoltà si è disunito è forse uno dei modi migliori per fargli ritrovare fiducia e dare una svolta alla propria stagione europea. In realtà a parte Momo Diouf e Matt Morgan i nuovi arrivati non si sono ancora inseriti e questo dipende anche dal fatto che la partita contro i turchi è l’ottava in diciannove giorni e a questi ritmi è difficile lavorare in palestra e rendere più omogenea la truppa.