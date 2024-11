Lortica.it - Un cucchiaio

Leggi su Lortica.it

E’ il tempo della raccolta delle olive e dell’olio extra vergine di oliva.Questo anno grande raccolta di olive ma scarsa resa in olio. Produrre olio extra vergine di oliva ha alti costi: gestione oliveto, raccolta olive, molatura olive nel frantoio.Gli olivi in Toscana si diffusero nelle campagne nel ‘700 seguendo le indicazioni dell’Accademia dei Georgofili.La produzione dell’alimento olio extra vergine di oliva e’ uguale a quella realizzata miglia di anni fa : pressione sotto macine delle olive.Usiamo olio extra vergine di oliva per il condimento e come fondo di cottura degli alimenti.La ricerca scientifica più attuale ha isolato nell’olio extra vergine di oliva ben 280 molecole alimentari diverse tra loro.Cioè una goccia di olio extra vergine di oliva contiene 280 nutrienti, tutti interconnessi tra loro.