Gaeta.it - Umberto Casellato lascia il progetto ‘NextGen’ a L’Aquila: il comunicato della Rugby L’Aquila

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La notiziapartenza di, Direttore tecnico del, ha colto di sorpresa molti appassionati e addetti ai lavori. Seppur legata a motivazioni personali, questa decisione non sembrerebbe causare un cambiamento significativo nell’assetto di coaching, visto che il team continuerà a fare affidamento sul duo composto da Milani e D’Antonio. Questo articolo analizza l’impatto di questa scelta sulla squadra e sul futuro del.La partenza diha deciso di tornare in Veneto, abbandonando l’incarico di Direttore tecnico che aveva assunto a luglio. La sua partenza è stata giustificata come una decisione personale, che non avrebbe alcun legame con questioni societarie. La, attraverso la voce del presidente Mauro Scopano, ha confermato che sapevanonatura temporanea del coinvolgimento difin dall’inizio, ma l’improvvisa cessazionecollaborazione a metà stagione è stata inattesa.