Ilfattoquotidiano.it - Trump nomina all’Istruzione la fondatrice della World Wrestling Entertainment: con il marito è accusata di aver coperto abusi sessuali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La segretariadell’amministrazionesi chiama Linda McMahon. Lo ha annunciato presidente Usa eletto in una nota. Da tempo alleata e sostenitrice finanziaria del candidato repubblicano, McMahon è stata co(Wwe) azienda “leader riconosciuta nell’intrattenimento globale” che si occupa principalmente di, oltre a film, musica, videogiochi e merchandising, creata con ilVince, da cui si è appena separata.Nel primo mandato del tycoon era stata alla guidaSmall Business Administration e ha giocato un ruolo importante nel gettare le basiseconda amministrazione come presidente all’America First Policy Institute, gruppo conservatore addetto alla formazione di futuri leader e in prima linea nel mettere a punto l’agenda per ogni agenzia federale.