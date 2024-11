Gaeta.it - Trovata impiccata, nuovi dettagli sul caso della 15enne di Piazza Armerina

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, la tristezza è avvolta la comunità di, in provincia di Enna, per la scoperta del corpo di una giovane ragazza di 15 anni. La vicenda, caratterizzata da elementi inquietanti, ha destato un notevole interesse mediatico e accende un dibattito su ciò che possa essere accaduto realmente. I risultati dell’autopsia, compiuta dopo il ritrovamento, offronoche non fanno altro che aumentare le domande riguardo alle circostanzesua morte.La scena del ritrovamentoIl tragico evento è avvenuto nella casa di campagnafamigliaragazza, un luogo che, normalmente, dovrebbe rappresentare un rifugio e un momento di serenità. Secondo quanto riportato dai risultati dell’autopsia, il corpogiovane presentava segni evidenti di legature, legato con una corda dell’altalena.