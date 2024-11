Lanazione.it - Tarros carica a mille dà l’assalto al Cecina

Solo 5 mesi fa si giocava la promozione in B nazionale, ora lotta per evitare i play-out (vi accedono le 6 squadre classificate dal 7° al 12° posto), così come ladel resto, che però dopo gli ultimi due successi appare in netta ripresa. La metamorfosi di, avversario odierno degli spezzini (PalaSprint ore 21, arbitri: Giacomo Russo di Firenze e Stefano Vozzella di Genova) nella 10ª di andata di serie B Interregionale, sembra quasi inspiegabile sebbene ci sia stato un profondo rinnovamento del roster agli ordini del confermato coach Andrea Da Prato. La squadra rossoblù se da un lato ha perso il faro Giovanni Bruni, dall’altro ha acquistato la solidità ed esperienza di Andrea Saccaggi, la guardia tiratrice classe ’89 originaria di Carrara che ha speso una vita in A2 e B1 e gli ultimi due anni passati a Livorno sponda Libertas contribuendo non poco alla promozione in A2.