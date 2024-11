Davidemaggio.it - Stucky: anticipazioni quinta puntata di mercoledì 27 novembre 2024

Sei puntate per altrettante serate porteranno sul piccolo schermo, personaggio nato dalla penna di Fulvio Ervas. E sei saranno le indagini che l’ispettore porterà avanti a Treviso, muovendosi tra delitti e segreti riuscendo ogni volta a carpirli con il suo intuito sensibilissimo. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.di27Omicidio con pesticidaS1 E5 La cicala e la formica: La morte di Fabio Berrin, donnaiolo e giocatore d’azzardo sembrerebbe essere dovuta a uno choc anafilattico ma l’autopsia rivela tracce di un potente pesticida nel corpo dell’uomo. Gli indizi portano al marito della sua ultima amante, furioso per essere stato lasciato, ma, che sa leggere fra le pieghe dell’animo umano, non si farà ingannare neanche questa volta.