Serie B | Palermo-Sampdoria sarà visibile gratis su Dazn

La partita tra, in programma domenica 24 novembre alle 17:15 e che chiuderà la 14° giornata diB,suanche in modalità gratuita. Sale l’attesa per un nuovo capitolo di un confronto infinito tra due squadre che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano, dalla lotta per un posto in Champions League nel 2009/2010 fino ai playoff della passata stagione. I rosanero sono alla ricerca del secondo successo casalingo in stagione, mentre i blucerchiati devono riscattarsi dopo il 3-0 subito contro il Pisa. Suè disponibile ancheSunrise, il docufilm che ripercorre la storia recente del club, dalla rinascita fino all’inaugurazione delCity Football Academy, con il contributo anche di ex giocatori come Pastore, Amauri e Santana, oltre all’attuale capitano Brunori.