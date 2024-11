Gamberorosso.it - "Scuole alberghiere? Tagliate troppe ore di laboratorio, ne servono di più". La replica di Mariella Organi al ministro Valditara

«Bisogna aumentare le ore didelle, ora sono scese a 6 a settimana, negli anni Novanta avevamo 18 ore, mentre in un liceo artistico sono 13». L'ammonimento è di, maître de La Madonnina del Pescatore di Senigallia e una delle più importanti professioniste del mondo della sala. Ne parla in occasione dell'Assemblea 2024 di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) dedicata a Formazione ed educazione che ha coinvolto i no i più rilevanti del mondo della ristorazione e dell'agroalimentare con il claim “i protagonisti per una nuova cultura del cibo”. Cultura a tutto tondo, a partire da quella che si forma sui banchi di scuola. Quell'istruzione tecnico professionale (come è quella alberghiera) di cui ildell'Istruzione e del Merito Giuseppeha sostenuto il rinnovamento con l'adozione del modello 4+2 che da estate scorsa è legge.