Sciopero dei medici, Elly Schlein promette una mobilitazione del Pd negli ospedali

Mentre i professionisti del settore sanitario scioperano,lancia unadel partito. «Il Pd non resterà a guardare lo smantellamento della sanità pubblica, proseguiremo lasulla difesa della sanità pubblica, continueremo ad andare nei luoghi di cura a incontrare, infermieri, ooss che sono in difficoltà». Ha detto la segretaria dem nella conferenza stampa al Nazareno relativa alla vittoria delle elezioni regionali Umbria ed Emilia-Romagna. «Il Pd vuole concentrarsi, anche dopo queste due vittorie, su un tema che riguarda ciascuno di noi, la salute, che è la prima preoccupazione degli italiani, che è un pilastro della nostra Costituzione», ha aggiunto.: «Il futuro è la sanità di prossimità, il nostro focus è sulle aree interne»Il diritto alla salute «è sotto attacco», ha affermato la segretaria dem, «il governo continua a tagliare risorse, anche se dicono il contrario, ma litigano con le calcolatrici: la spesa sanitaria sta scendendo a livelli di minimo storico dagli ultimi 15 anni, sotto il 6 per cento sul Pil.