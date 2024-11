Sport.quotidiano.net - Primo derby in Serie B unica tra Vigili e Ama

Nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata del girone d’andata dellaB maschile si affrontano stasera alle 21 al PalaCanossa di via Paterlini le formazioni deidel Fuoco Marconi e dell’Ama San Martino, unche in(che esiste dalla stagione 2016-2017) non si è mai giocato, mentre diversi nel passato (comunque oltre 15 anni fa) furono gli scontri in B1. Le due società hanno ambizioni differenti, idel Fuoco sono neo promossi e quindi vogliono consolidare la categoria, l’Ama gioca in B da tanti anni ed ha costruito una squadra per puntare ai play-off. La classifica dice che i reggiani di Panciroli sono decimi con 7 punti, mentre i sammartinesi di Levoni sono primi con 13, ma a pari punti con La Spezia che ha giocato una gara in meno. Alle loro spalle la Maxitalia Sesto Fiorentino ha 12 punti e una gara in meno, Santa Croce ne ha 12 e l’Upc Camaiore ne ha 11 e una partita in meno.