Potrei abolirla | clamoroso Carlo Cracco medita la mossa estrema in cucina

è custode del gusto italiano nel mondo. Lo è davanti ai fornelli e anche quando il la suastellata fa la rivoluzione copernicana e diventa unasotto le stelle, nel bel mezzo di un viaggio che ha visto il grande chef internazionale percorrere mezza Italia da Roma a Brindisi, lungo tutto il percorso della via Appia. A suo dire proprio la meraviglia dell'Appia Antica è la vera scoperta che lui, anzi, definisce come l' “innovazione” più importante della terza stagione di Dinner Club, il diario di viaggio mangereccio prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studio con Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, gli ospiti Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e Sabrina Ferilli, da domani su Prime Video. Lo chef per l'occasione si è concesso alle domande di Libero.