Gaeta.it - Pianificazione di emergenza per dighe in abruzzo: firmati i decreti dal presidente marsilio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, ildella Regione, Marco, ha recentemente firmato duefondamentali per l’attivazione dei Piani di. Questi piani riguardano specificatamente gli sbarramenti nazionali delledi Casoli e di Bomba, in risposta a esigenze normative stabilite nel 2014 daldel Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza della popolazione e del territorio in caso di emergenze legate a queste strutture.i piani di: cosa prevedonoI Piani dirappresentano un passo cruciale nella protezione civile, stabilendo protocolli operativi per affrontare situazioni di rischio legate alla gestione delle grandi. La legislazione del 2014 ha delineato direzioni precise che le regioni devono seguire per garantire unaadeguata, costringendo i vari livelli di governo a cooperare per la sicurezza collettiva.