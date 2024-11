Nations League | Uefa punisce Kosovo con 3-0 a tavolino contro Romania

Leggi su Sportface.it

Mano pesante dell’nei confronti del. Alla nazionale è stato infatti inflitto il 3-0 aper aver i giocatori abbandonato il terreno di gioco nel recuperola, nella sfida della Lega C di. La partita era stata interrotta venerdì scorso perché gli ospiti, dopo aver visto gli striscioni pro Serbia esposti dai tifosi rumeni, che hanno intonato anche dei cori, avevano deciso di uscire dal campo. Il 3-0 aalnon è però l’unica sanzione, arriva anche un’ammenda da 6.000 euro. Ma nei confronti della federazione rumena la multa è pesantissima: 128.000 euro per il comportamento dei supporter. Con questa vittoria laavanza in Lega B, ilgiocherà il playoff.con 3-0 aSportFace.