Oasport.it - NASCAR, cambia il disegno del COTA. RFK Racing e 23XI si espandono

Lasi prepara per la prossima stagione agonistica che inizierà a febbraio con la tradizionale Daytona 500. I vari team guardano quindi ai prossimi impegni dopo aver concluso ad inizio mese il campionato con l’avvincente Championship 4 vinto da Joey Logano.La prima news riguarda la modifica del layout che verrà impiegata per la prossima competizione prevista al ‘Circuit of The Americas’. Lanon utilizzerà più infatti la versione che viene annualmente utilizzata per la F1, ma adotterà unpiù corto sfruttando il raccordo denominato ‘National’. La pista, scelta in passato dal Repco Supercars Championship, avrà una metratura di 2.3 miglia, intervallati da venti curve. Di fatto si omette tutto il secondo settore effettuando una piega verso sinistra che dopo lo ‘Snake’ introduce nel rettilineo che conduce nell’ultima area del tracciato.