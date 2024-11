Muore il papà e così Paola scopre di avere una sorella e si incontrano | chi è l’altra ragazza

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nell'ultima puntata di Da noi. a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, si è vissuto un momento di grande emozione grazie alla storia diMarchetti, una donna di 39 anni che, dopo 15 anni di ricerche, ha potuto riabbracciare laDalianny, originaria di Cuba. La vicenda è iniziata con la scoperta di alcune foto del padre scomparso, che hanno portatoa scoprire l'esistenza di unadi cui non sapeva nulla. Il padre di, emigrato a Cuba anni prima, aveva lasciato segni frammentari della sua vita, cheha dovuto ricostruire con fatica.

Nonostante gli ostacoli burocratici e le difficoltà logistiche, come l'impossibilità di effettuare test del DNA in Italia,non ha mai perso la speranza.