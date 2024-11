Universalmovies.it - Mortal Kombat 2 | Il film ha ottenuto il rating R-Rated

Il2 uscirà nelle sale USA tra poco meno di un anno, ma intanto hadalla MPAA ilR-(vietato ai minori).Così come accaduto per il primo, anche2 potrà contare sul tanto agognato dai fan R-. Le motivazioni offerte a riguardo sono (via Bloody Disgusting): “violenza sanguinosa e violenza violenta, e linguaggio scurrile“. A cambiare pertanto sono le sole motivazioni, nel primodi fatto sono state: “violenza sanguinaria e linguaggio forte in tutto, e alcuni riferimenti volgari“. Cosa cambia allora? Beh, facile pensare, a questo punto, che le mitiche “Brutality” saranno parte integrante del, così come le più classiche “Fatality“. Ci sarà da divertirsi!Non resta che attendere il rilascio del primo trailer!2 Note di ProduzioneIlsarà diretto da Simon McQuoid, così come il primo capitolo, con la sceneggiatura firmata da Jeremy Slater.