Zonawrestling.net - MJF – Adam Cole: una storyline disastrosa, il commento di All About Elite #200

Settimana scorsa Allha raggiunto il duecentesimo episodio, un traguardo molto sentito e significativo che è stato festeggiato nel migliore dei modi con una live ‘XXL’ in compagnia di ospiti del calibro di Erik Ganzerli (Wrestling Cafè) e Luca Carbonaro (Cultura Pop Ita). Nonostante il clima di festa, non abbiamo di certo tralasciato i tasti dolenti della AEW odierna. Su tutti latraed MJF.MJF –: tutte le incoerenze narrative della vicendaSi tratta di una storia certamente sciagurata e da questo punto di vista la federazione ha certamente avuto una grandissima dose di sfortuna. Il rocambolesco infortunio diin quel di Dynamite Grand Slam nel settembre del 2023 ha di fatto rovinato -e stravolto per sempre- i piani della suacon MJF.