Liberoquotidiano.it - Missili Storm Shadow e mine anti-uomo, è l'inferno: due mosse estreme contro la Russia

Nel giorno della grande offensiva aerea russa prima annunciata e poi di fatto smentita, dal fronte arrivano nuove, pes, notizie. La prima riguarda idi fabbricazione britannica, che sarebbero stati lanciatiobiettivi all'interno della Federazione Russa. Questo è quanto sostiene il Guardian. Il portavoce del primo ministro, Keir Starmer, ha rifiutato di commentare la notizia e ha dichiarato che Downing street non rilascia dichiarazioni in merito a questioni operative. Anche Bloomberg, citando un funzionario occidentale, ha scritto che glisono stati utilizzati per colpire il suolo russo. Secondo il Guardian, la decisione di approvare gli attacchi è stata presa in risposta allo spiegamento di oltre 10 mila soldati nordcoreani al confine trae Ucraina, in quella che funzionari del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno definito una grave escalation di un conflitto.