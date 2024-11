Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 5-5, Europei curling 2024 in DIRETTA: riscatto Retornaz! Doppio punto azzurro nel sesto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.44: Due stone norvegesi adopo 4 tiri del settimo end9.40:! Due doppie bocciate diche chiude alla grande quello end! 5-5 il punteggio!9.37: Perfetto! Doppia bocciata e stone azzurra aquando mancano gli ultimi due tiri dell’end9.34: Male Mosaner. Fallisce la bocciata con la guardia e lascia due stone norvegesi aquando mancano gli ultimi 4 tiri. Si fa durissima per il.9.29: Stone azzurra adopo 8 tiri delend9.26: Sono due le stone norvegesi adopo 4 tiri delend. Guardie esterne per l’9.18:: 3-5 nel quinto end. Prestazione opaca finora degli azzurri, tenuti a galla dagli errori avversari9.17: L’errore di, il secondo oggi, apre la strada per ilnorvegese.